РИАМО - 21 мар. Рассматриваемый Мосгордумой законопроект о запрете въезда в столицы транспорта с экологическим классом ниже Евро-2 на МКАД и Евро-3 на ТТК не затронет легковые автомобили, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

Ранее СМИ сообщали, что депутаты Мосгордумы работают над новым законопроектом, который введет ограничение на въезд в город по экологическим классам транспорта. В частности, за МКАД не разрешат въезжать машинам с классом ниже Евро-2, а за Третье транспортное кольцо – ниже класса Евро-3.

«Вопросы экологии, чистоты воздуха и здоровья крайне важны для каждого жителя Москвы, но принимать любые решения об ограничениях нужно крайне продуманно. Мы считаем, что на данном этапе ограничения не должны коснуться легковых автомобилей, а только автобусов и тяжелых грузовиков», - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что решений о запрете въезда для легкового транспорта в мегаполис нет.