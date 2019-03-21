РИАМО - 21 мар. Полицейские задержали мужчину, который попытался ограбить магазин в Химках, угрожая продавцу пистолетом, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по городскому округу Химки поступило сообщение от местной жительницы о том, что в помещении магазина на улице Бабакина неизвестный гражданин совершил разбойное нападение.

«Оперативно прибывшими на место происшествия полицейскими задержан 30-летний уроженец Саратовской области, подозреваемый в совершении противоправного деяния», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Установлено, что злоумышленник, находясь в помещении магазина, угрожал продавцу предметом, конструктивно схожим с пистолетом, и требовал отдать ему алкогольную продукцию.

«Сотрудниками полиции в ходе личного досмотра подозреваемого обнаружен и изъят пистолет иностранного производства, а также 6 патронов к нему, используемые при совершении преступления. Также при проведении обыска по месту проживания правонарушителя правоохранителями обнаружено и изъято еще 10 патронов», – добавила Петрова.

По результатам исследования установлено, что изъятые боеприпасы и оружие являются пригодными для стрельбы, заключила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.