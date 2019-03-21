РИАМО - 21 мар. В Москве утвердили проект реконструкции кинотеатра «Керчь», после проведения работ здание превратится в многофункциональный центр с пятью кинозалами, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Кинотеатр «Керчь» в районе Бирюлево Восточное на юге Москвы превратится в многофункциональный районный центр. Проект реконструкции трехэтажного здания 1979 года постройки утвержден в Москомархитектуре», - говорится в сообщении.

В кинотеатре оборудуют пять залов на 510 мест. Также в здании появятся магазины, пекарня, аптека, дом быта, банк, кафе, рестораны, детский развлекательно-образовательный центр и творческие мастерские для детей и взрослых.

«Оригинальность фасаду придадут не только панорамные окна. Объемными керамическими панелями облицуют верхнюю часть фасадов на уровне третьего этажа. Это экологически чистый материал из обожженной глины. Он эффектно смотрится и долговечен в использовании», - добавил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он также отметил, что подобные архитектурные решения будут использованы для реконструкции других столичных кинотеатров. Прозрачные фасады будут также у обновленных кинотеатров «Рига», «Будапешт», «Ангара», «Киргизия» и «Таллин».

На фасаде кинотеатра также воссоздадут историческую вывеску с названием кинотеатра. Для этого специалисты отсканируют оригинальную надпись с помощью 3D-технологии, после чего воспроизведут ее в современных долговечных материалах.

«Общая площадь обновленной «Керчи» составит более 12 тысяч квадратных метров. Районный центр и прилегающую к нему территорию можно будет использовать как площадку для спортивных и культурных мероприятий», — отметил главный архитектор.

В 2014 году 39 принадлежащих городу районных киноцентров советской постройки были выставлены на торги. Все здания требовали ремонта и переоснащения. С помощью частных инвесторов их превратят в современные районные центры.

В основу архитектурных проектов легла концепция, разработанная британским архитектурным бюро Аманды Ливит, автора знаменитого Музея искусства, архитектуры и технологии в Лиссабоне. Главная особенность новых общественных центров — прозрачные стеклянные фасады обтекаемой формы. В вечерние часы здания будут подсвечиваться. На крыше некоторых районных центров, например «Первомайского», который находится на востоке города, также оборудуют открытые террасы.