РИАМО - 21 мар. Строящийся мост на территории реорганизуемой промзоны «Серп и молот» в Москве станет арт-объектом, его украсят деревьями, подвесными растениями и вьющимся виноградом, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Мост, который строится в бывшей промзоне «Серп и Молот», по конструкции будет настоящим арт-объектом. С приходом тепла начнется благоустройство. Его украсят деревьями, подвесными растениями и вьющимся виноградом. Открытие планируется летом», - написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Как уточняется в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста, мост возводят над парком «Зеленая река» в ЖК «Символ». Заключительный этап строительства намечен на май-июнь. В его рамках инвестор - компания «Донстрой» - намерен высадить деревья и ампельные растения, в том числе девичий виноград, в огромные «чаши-опоры». В будущем вьющиеся побеги сформируют под конструкциями настоящие висячие сады.

Всего в необычные вазоны планируется посадить 11 зрелых деревьев и более 200 лиан. При выборе деревьев предпочтение отдадут лиственным породам средней полосы России, например, рябине.

«В вопросе строительства застройщик вышел на финишную прямую: монолитные работы на путепроводе завершены, осталось уложить финишное покрытие и выполнить благоустройство», - уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она добавила, что сады защитят жителей от влияния автотранспорта, а также привлекут дополнительное внимание горожан и туристов своим оригинальным оформлением.

Мост станет частью проезда в квартал «Свобода», который инвестор планируется ввести в эксплуатацию в текущем году. Он состоит из двух независимых пролетов: один предназначен для движения легковых автомобилей и велосипедов, второй – для пешеходов.

Пролеты опираются на 11 опор, каждая из которых представляет собой огромную «чашу» высотой от 3,5 до 4,35 метра и диаметром около 3 метров. Эти конструктивные элементы уникальны: опалубка для них была изготовлена в Германии, и доставлена на площадку спецтранспортом.

ЖК «Символ» занимает территорию площадью около 60 гектар на границе Центрального административного округа Москвы. Концепция проекта, разработанная британскими архитектурными бюро LDA Design и UHA London, предполагает создание полноценной городской среды.