РИАМО - 21 мар. В 11 офисах «Мои документы» жителей Москвы могут проинформировать о ситуации на столичном рынке труда, помочь составить резюме и найти постоянную или временную работу, отделы трудоустройства службы занятости переехали в центры госуслуг Южного и Юго-Восточного административных округов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Горожане могут получить услуги в сфере занятости уже в одиннадцати офисах «Мои документы». Отделы трудоустройства службы занятости переехали в центры госуслуг Южного и Юго-Восточного административных округов», - говорится в сообщении.

В офисах «Мои документы» посетителей проинформируют о ситуации на московском рынке труда, помогут составить резюме и найти постоянную или временную работу. На временное трудоустройство могут рассчитывать несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, безработные в возрасте от 18 до 20 лет, которые ищут работу впервые, а также безработные, испытывающие трудности в поиске работы.

Также в центрах госуслуг можно получить справки о социальных выплатах и о статусе безработного.

В настоящее время в Москве открыто 130 центров госуслуг. Они работают с 08:00 до 20:00, а флагманские офисы и Дворец госуслуг — с 10:00 до 22:00. «Мои документы» оказывают более 180 государственных услуг. Также в центрах можно сделать фото, распечатать необходимый документ с флешки или сделать копии, выпить кофе и перекусить. Во всех офисах есть бесплатный Wi-Fi, книжные и детские уголки.