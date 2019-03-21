РИАМО - 21 мар. Из-за теплой весенней погоды набухание почек и цветение деревьев в Москве и Подмосковье начнутся в этом году раньше обычного, сообщил РИАМО главный садовник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Антон Дубенюк.

«В этом году весна наступила раньше обычных сроков. Скоро, уже в апреле, начнут набухать и распускаться почки на деревьях», - сказал Дубенюк.

Он отметил, что в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» уже расцвели подснежники, которые считаются символом весны.

Ранее синоптики сообщили, что апрель в Московском регионе будет чуть теплее обычного. Среднесуточная температура воздуха для второго весеннего месяца составляет плюс 5,8 градуса.