РИАМО - 21 мар. Пять гаражей загорелись на проспекте Маршала Жукова в столице, площадь пожара составила 100 квадратных метров, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

20 марта в 19:54 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре в одноэтажных металлических гаражах по адресу: проспект Маршала Жукова, дом 1.

«По прибытию пожарно-спасательных сил было установлено, что происходит горение пяти гаражей, на общей площади 100 квадратных метров. Принятыми мерами в 20:35 пожар был локализован и в 20:46 ликвидирован», - говорится в сообщении.

В ходе тушения из гаражей было эвакуировано два автомобиля. Сведений о пострадавших не поступало.

Для ликвидации возгорания в гаражах привлекались девять подразделений (32 человека личного состава).