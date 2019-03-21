РИАМО - 21 мар. Жители Москвы в рамках акции «Открой#Моспром» смогут посетить крупнейшие промышленные предприятия столицы, цель проекта — сформировать устойчивый интерес к столичной промышленности у молодежи, сообщается на официальном сайте мэра города.

«В Москве впервые пройдет акция «Открой#Моспром». В ее рамках жители и гости столицы смогут принять участие в бесплатных экскурсиях по крупнейшим промышленным предприятиям. Это заводы с большими объемами производства. Их продукцию поставляют по всей стране, а также за рубеж», - говорится в сообщении.

Первые экскурсии пройдут с 28 по 30 марта. В этом году планируется организовать еще несколько таких мероприятий.

«Создание необходимых условий для развития кадрового потенциала города — одна из приоритетных задач московского правительства. Цель проекта «Открой#Моспром» — сформировать устойчивый интерес к столичной промышленности у молодежи. Во время посещения предприятий гости смогут оценить, какие современные технологии внедряют предприятия нашего города, а также узнать о требованиях к действующим и перспективным квалификациям специалистов», — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В акции примут участие одиннадцать предприятий, которые являются одними из лидеров в космической, научно-исследовательской и пищевой отраслях в России. Всего для будет организовано более 70 экскурсий. Продолжительность каждой из них составит около часа.

«В Москве работают заводы с уникальной историей, современным оборудованием и высокотехнологичной качественной продукцией. Посетители смогут узнать об особенностях производства, а также поучаствовать в увлекательных мастер-классах профессионалов в той или иной отрасли», — добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Так, на предприятии крупного кондитерского концерна посетителям покажут Музей истории шоколада и какао. Им расскажут о том, как сварить шоколад из какао-бобов и как готовили сладкие угощения в России в разные века. Кроме того, экскурсанты пройдут в цех, где делают шоколад и упаковывают плитки.

Об истории производства отечественных автомобилей расскажут в Государственном научном центре «НАМИ». Гостям покажут разработки новых легковых моделей машин, в том числе представительских авто и электромобиля на солнечных батареях.

Полакомиться свежим мороженым экскурсанты смогут на одном из ведущих столичных предприятий. Фабрика производит более 180 видов этого десерта — сорбеты, шербеты, фруктовый лед, эскимо, торты из мороженого, мороженое без сахара и с пониженным содержанием жира. Гости посетят цеха завода и увидят все этапы производства холодного лакомства.

С 2012 года в Москве также проходит акция «День без турникетов», в рамках которой можно посетить бесплатные экскурсии по технопаркам и инновационным предприятиям города. Основной ее задачей является демонстрация бизнеса изнутри. Участниками акции «День без турникетов» с момента ее запуска стали более 135 инновационных производств столицы.