РИАМО - 21 мар. Наступление весны не повлияло на поведение Главного цветочного кота страны, который живет в столичном Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», кот демонстрирует спокойствие и невозмутимость, сообщил РИАМО директор сада Алексей Ретеюм.

«Мы каждый день его (Главного цветочного кота – ред.) видим. Он приблизительно всегда спокоен, грациозен, полон достоинства. У него нет каких-то поведенческих изменений, зависящих от сезона», - сказал Ретеюм.

Он отметил, что с наступлением полноценной весны Главный кот «Аптекарского огорода» будет больше времени проводить под открытым небом, а также следить за работой садовников и гулять по саду. В зимнее время он чаще всего находился в ресторанах, кассах ботанического сада и в лабораторном корпусе.

На территории «Аптекарского огорода» живут коты, которые являются потомками царских котов времен Петра I, основавшего ботанический сад в 1706 году.

Цветочные коты прославились в декабре 2015 года, когда аномальное потепление способствовало их массовым походам за валерианой. Во время одного из них животные даже сломали табличку с названием растения. Нанюхавшись валерианы, коты вели себя неадекватно, после чего впадали в продолжительный сон.