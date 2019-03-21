РИАМО - 21 мар. В прошлом году в Москве отреставрировали 228 памятников архитектуры, всего в 2018 году проводились работы на 507 исторических объектах, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Москва продолжает реализацию одной из крупнейших в мире программ по реставрации объектов культурного наследия. Так, в 2018 году отреставрировали 228 памятников архитектуры. На 49 объектах выполнили комплексные работы, на 179 — локальные ремонтно-реставрационные. В 19 старинных зданиях провели противоаварийные работы», - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов, всего в 2018 году проводились работы на 507 исторических объектах.

«Новую жизнь реставраторы подарили доходному дому с лавками на Пятницкой улице, историческим зданиям театров «Школа современной пьесы» и «Современник», дому, в котором жил И.С. Тургенев в 1850 году, на Остоженке, дому Дурасова на Покровском бульваре, Шефскому дому на Комсомольском проспекте и другим объектам культурного наследия», - отмечается в материале.

79 исторических зданий восстановили на средства городского бюджета. Реставрацию более 50 объектов финансировали министерство культуры Российской Федерации и другие федеральные ведомства. Работы на 96 объектах провели за счет частных инвестиций.

Также в столице продолжают реставрировать памятники религиозного назначения. С 2012 года благодаря программе субсидий религиозным организациям была завершена реставрация 33 храмов. Работы в десяти из них закончили в 2018 году.