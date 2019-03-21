РИАМО - 21 мар. С момента запуска на линии трамваи нового поколения «Витязь-Москва» перевезли 95 миллионов пассажиров, всего в столице курсирует более 240 таких трамваев, сообщается на официальном сайте мэра города.

Инновационный транспорт начал следовать по городским маршрутам в 2017 году. В настоящее время в городе курсируют свыше 800 трамваев, из них более 240 — «Витязь-Москва». Они работают на северо-востоке, востоке, юго-востоке, юге и в центре столицы. Еще более 100 трамваев нового поколения запустят на линиях до конца года. Ожидается, что к 2024 году городской трамвайный парк будет полностью состоять из современных машин.

«Витязь-Москва» - одни из самых лучших в мире трамваев с поворотной тележкой, которая обеспечивает плавность хода. Они очень популярны у москвичей и гостей столицы - каждую неделю ими пользуются почти 1,5 миллиона человек. Это второй по востребованности вид транспорта в городе. Поезда метрополитена перевозят 50 тысяч человек каждый час, а столичные трамваи, в том числе «Витязь-Москва», — около 20 тысяч», — отметил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Трамвай «Витязь-Москва» отличается бесшумностью хода и низким полом, что облегчает посадку и высадку пассажиров с ограниченными возможностями. Вагон оснащен системами климат-контроля и спутниковой навигации, камерами видеонаблюдения, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. «Витязь-Москва» работает без турникетов и вмещает до 260 человек. В течение 30 лет обслуживать подвижной состав будет производитель.

В текущем году планируется реконструировать 31 километр трамвайных путей. В ходе ремонта будут использовать шумопоглощающие материалы и экологические шпалы из переработанных отходов. Трамваи будут ходить по бесстыковому пути более быстро, плавно и тихо.