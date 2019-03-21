РИАМО - 21 мар. В четверг в Москве и Подмосковье ожидается пасмурная погода, временами пройдут осадки, температура воздуха прогреется до плюс 4 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«На смену солнечному погожему дню, может прийти пасмурная погода с осадками. В четверг днем очередной североатлантический циклон и связанные с ним атмосферные фронты принесут в столицу и область пасмурную погоду. Временами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха днем в Москве от 2 до 4, по области от минус 1 до плюс 4 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер западного направления 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность около 70%.

Синоптики отмечают, что в такой день метеозависимым людям стоит быть более внимательными к своему самочувствию, не допускать резкого повышения артериального давления, усиления болевых симптомов, как сердечных, так и головных болей.

Следует нормализовать давление, купировать боли лекарствами, которые рекомендованы врачом. У тех, кто занят умственным трудом, возможно снижение работоспособности и концентрации внимания, поэтому желательно уменьшить физические и умственные нагрузки.