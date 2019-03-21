РИАМО – 21 мар. В столице в четверг откроется объединенный визовый центр VFS Global, где можно будет оформить визы в 24 страны мира.

Объединенный визовый центр VFS Global стал вторым по размеру во всем мире. Он объединил шесть визовых центров, расположенных в разных районах Москвы.

Центр будет работать в режиме «одного окна», всего их 204. Сервисный сбор варьируется в зависимости от страны, но не превышает 30 евро.

В центре VFS Global можно оформить визы в Австрию, Австралию, Болгарию, Данию, Ирландию, Исландию, Канаду, Литву, Мальту, Нидерланды, Новую Зеландию, Норвегию, Польшу, Португалию, Сингапур, Словакию, Словению, Таиланд, Финляндию, Хорватию, Чехию, Швецию, Эстонию, при необходимости и на Украину.