РИАМО - 21 мар. Известную певицу Юлию Началову похоронят в четверг на Троекуровском кладбище в Москве, прощание с артисткой пройдет в траурном зале с 12 до 14 часов.

Юлия Началова скончалась 16 марта в столичной больнице в возрасте 38 лет. Певица страдала от ряда серьезных заболеваний.

За несколько дней до смерти Началову госпитализировали в клинику с ссадиной на ноге, на которой возник отек из-за подагры и сахарного диабета. Также у певицы резко подскочил уровень сахара в крови. Началову ввели в состояние искусственной комы, из которого она так и не вышла.

После внезапной смерти популярной исполнительницы россияне выставили на продажу в Сети редкие лоты, которые будут интересны поклонникам Юлии Началовой. Среди них диски, фото, коллекции журнальных и газетных вырезок.