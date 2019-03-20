РИАМО - 20 мар. В министерстве жилищной политики Подмосковья в среду состоялась рабочая встреча со специалистами Мособлархитектуры и Агентства промышленного развития Москвы, представители двух регионов обменялись опытом в развитии территорий, говорится в сообщении пресс-службы Минжилполитики Московской области.

Представители двух динамично развивающихся регионов обсуждали опыт внедрения принципов комплексного устойчивого развития территорий.

«Мы постоянно изучаем опыт всех регионов, не только соседей. Больше всего в реализации механизма комплексного и устойчивого развития продвинулась именно Московская область. Мы решили инициировать встречу для обмена опытом, узнать, как здесь применяется процедура, какие есть отличия в работе», – сказал директор ГБУ «Агентство промышленного развития города Москвы» Гевонд Егиазарян.

В настоящий момент в Московской области установлены 1,2 тысячи жилых и 377 нежилых зон комплексного и устойчивого развития территории, в Москве таких зон 47.

«Приоритеты градостроительной политики двух регионов едины – развитие депрессивных зон, создание сбалансированной и комплексной жилой застройки, создание мест приложения труда», – пояснила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.