РИАМО - 20 мар. В министерстве жилищной политики Подмосковья в среду состоялась рабочая встреча со специалистами Мособлархитектуры и Агентства промышленного развития Москвы, представители двух регионов обменялись опытом в развитии территорий, говорится в сообщении пресс-службы Минжилполитики Московской области.
Представители двух динамично развивающихся регионов обсуждали опыт внедрения принципов комплексного устойчивого развития территорий.
В настоящий момент в Московской области установлены 1,2 тысячи жилых и 377 нежилых зон комплексного и устойчивого развития территории, в Москве таких зон 47.
«Приоритеты градостроительной политики двух регионов едины – развитие депрессивных зон, создание сбалансированной и комплексной жилой застройки, создание мест приложения труда», – пояснила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.
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