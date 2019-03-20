РИАМО - 20 мар. В столице завершился конкурс педагогического мастерства «Самый классный классный», в ходе которого выбрали лучшего классного руководителя столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Девятнадцатого марта подвели итоги Московского городского профессионального конкурса педагогического мастерства «Самый классный классный – 2019». Обладателем диплома 1-й степени стал классный руководитель 6-го класса школы №939 Денис Мохонько. Диплом 2-й степени вручили классному руководителю 3-го курса колледжа малого бизнеса №4 Юлии Головиной», – говорится в сообщении.

Третье место досталось Екатерине Костыненко – классному руководителю 7-го класса школы имени Артема Боровика.

В конкурсе приняли участие более 500 педагогов московских образовательных учреждений. В ходе первого этапа преподаватели писали эссе и снимали ролики на тему «Личность воспитывает личность». На втором этапе участников ждала олимпиада «Классный руководитель в современной московской школе» и совместный с учениками «Воспитательный проект».

Конкурс «Самый классный классный» проводится ассоциацией классных руководителей образовательных организаций совместно с городским психолого-педагогическим центром.