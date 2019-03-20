РИАМО - 20 мар. В Одинцовской городской библиотеке №1 состоялась лекция из серии «Прививаем культуру финансовой грамотности» с элементами практического занятия для людей пожилого возраста, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Банка России по ЦФО.

Специалисты Банка России рассказали пенсионерам об основах финансовой грамотности: как безопасно и эффективно пользоваться финансовыми услугами, применять современные технологии для решения финансовых вопросов, не стать жертвой финансовых мошенников.

«Конечно, есть особенности в преподавании финансовой грамотности старшему поколению, и мы учитываем их. Занятие – это не просто лекция по финансовой грамотности, – слушатели выполняют практические задания и участвуют в дискуссии. Сами рабочие материалы сделаны так, чтобы пожилым людям было удобно их держать, читать, делать пометки», – сказала главный эксперт отдела методологии образовательных программ Банка России Юлия Степанова.

Во время занятия слушатели охотно делились своими историями о том, с какими мошенниками они сталкивались, а также рассказывали о случаях недобросовестного поведения со стороны финансовых организаций.

Эксперты Банка России рекомендуют в подобных ситуациях всегда обращаться в интернет-приемную Банка России на сайте регулятора, а в случаях мошенничества – также в правоохранительные органы.

Курсов по финансовой грамотности в настоящее время существует множество. Курс Банка России в первую очередь отличается тем, что он не продвигает услуги конкретных финансовых организаций. А также в нем уделяется много внимания использованию новых финансовых технологий в повседневной жизни.

«Мы не заставляем слушателей немедленно начинать пользоваться всеми новыми технологическими возможностями, о которых мы рассказываем. Наша задача – познакомить их с этим, показать, что происходит в современном мире, чтобы они чувствовали себя более уверенно», – отметила Степанова.

Банк России начал проводить образовательный курс «Прививаем культуру финансовой грамотности» для пожилых граждан в 2017 году.