РИАМО - 20 мар. Индекс промышленного производства в Москве за январь-февраль 2019 года вырос на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента экономической политики и развития.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что в 2019 году динамика развития производственного сектора столицы за январь-февраль превышает общероссийские темпы роста почти в 3,5 раза. Наибольший рост индекса промпроизводства в столице в 2019 году зафиксирован статистикой в феврале – 24,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

«Хорошие темпы обеспечиваются, в частности, активной реализацией Адресной инвестиционной программы города, в том числе по развитию транспортной системы, которая влечет за собой развитие столичного реального сектора. С другой стороны, импульс росту производства дает московская программа поддержки современных производств, которые инвестируют в развитие на фоне увеличивающегося спроса со стороны бизнеса и частных потребителей», – сказал Ефимов.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, рост индекса промышленного производства за февраль текущего года составил 18,3% по отношению к февралю 2018 года.

«Сегодня 44 предприятия Москвы имеют статус промышленных комплексов. Для них предусмотрено снижение ставки налога на имущество на 50%. Также столичные промкомплексы платят сниженный налог на прибыль: 12,5% вместо 17%. В целом налоговые послабления позволяют компаниям инвестировать в производство, тем самым создавая новые рабочие места и укрепляя позиции Москвы и России в целом», – сказал Прохоров.