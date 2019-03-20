РИАМО - 20 мар. Резидент особой экономической зоны «Дубна» компания «Эверс» включена в состав медико-технического кластера Московской области (МТК МО), говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

На территории ОЭЗ «Дубна» компания «Эверс» реализует проект по производству медицинских изделий и средств экспресс-диагностики.

«В линейке продуктов будет большая группа инновационных медицинских изделий с уникальными характеристиками. Они предназначены для лечения сложных, в том числе инфицированных и длительно незаживающих ран, а также для остановки кровотечений при оказании первичной доврачебной, врачебной и специализированной медико-санитарной помощи в полевых, поликлинических, клинических и домашних условиях», – отмечается в материале.

В конце прошлого года компания «Эверс» получила кредит 100 миллионов рублей на реализацию проекта под поручительство Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.

Как сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, в 2019 году на левобережной площадке ОЭЗ инвестор планирует запустить первую очередь по производству инновационных медицинских изделий с уникальными характеристиками.

«Первая очередь – это двухэтажный комплекс площадью 3 тысячи квадратных метров, который будет оснащен высокотехнологичным оборудованием с применением современных технологий производства. В настоящее время компания уже приступает к инженерным работам внутри здания. Планируется в третьем квартале этого года ввести его в эксплуатацию, в четвертом, после испытания оборудования, выпустить первую опытную партию продукции, а к середине 2020 года начать серийное производство», – добавил Хромов.

Вместе с компанией «Эверс» членами медико-технического кластера Московской области на данный момент являются уже 19 резидентов особой экономической зоны «Дубна».