РИАМО - 20 мар. Пожарные ликвидировали возгорание площадью 40 квадратных метров в заброшенном здании рядом с платформой «Лианозово» Савеловского направления Московской железной дороги на северо-востоке столицы, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«В предназначенном под снос бесхозном здании рядом с железнодорожной платформой «Лианозово» Савеловского направления Московской железной дороги происходило загорание строительного мусора на площади 40 квадратных метров. В 19:46 ликвидировано», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате происшествия никто не пострадал.