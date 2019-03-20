РИАМО - 20 мар. Семья соколов-сапсанов вернулась на свое место обитания на шпиле здания министерства иностранных дел России, которое расположено на Смоленской-Сенной площади в столице, сейчас пара птиц ожидает пополнения в семье, сообщает Национальная служба новостей.

«После ремонта, который завершился на верхней секции МИДа, соколы вернулись. По согласованию с министром Лавровым и его службами поставили туда искусственное гнездовье, сейчас пара на месте. Мы ее не посещаем, потому что сейчас ответственное время яйцекладки, пугать их нельзя. Мы посматриваем пока за ними дистанционно», – рассказал руководитель научно-методического центра «Биоразнообразие», орнитолог Александр Сорокин.

По его словам, если у сапсанов вылупятся птенцы, то можно будет подняться к гнезду и окольцевать их. Птенцы должны появиться примерно через месяц.

Во время реконструкции в шпиль МИДа встроили птичий дом-гнездо с мелким щебнем для пары сапсанов.

По словам Сорокина, обычно соколы не вьют гнезда, а откладывают яйца, где придется. При этом яйца высиживают оба родителя около 35 дней. Как правило, сапсаны выбирают одну пару на всю жизнь.

Шпиль на здании МИДа реконструировали в 2016-2017 годах. Инженерам удалось уменьшить вес конструкции на 50 тонн по сравнению с первоначальным решением 1950-х годов.