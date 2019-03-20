РИАМО - 20 мар. В 2019 году в поселениях подмосковного городского округа Солнечногорск отремонтируют 374 подъезда, капитальный ремонт затронет 44 многоквартирных дома, говорится в сообщении пресс-службы администрации Солнечногорского района.

Кроме того, коммунальщики комплексно благоустроят 29 дворовых территорий с охватом 100 домов.

«Наша задача — сделать Солнечногорье местом, комфортным для жизни, поэтому будем сообща решать даже самые сложные вопросы», — сказал глава муниципалитета Владимир Слепцов на встрече с жителями Андреевки.

Ранее пресс-служба Мособлдумы сообщала, что в марте депутаты регионального парламента проверят ход капремонта домов в Подмосковье.