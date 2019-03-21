РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 мар. Ежегодный конкурс официантского дела «Семь тарелок» состоится в Люберцах в четверг, в нем примут участие школьники 7-11 классов.

По словам главы муниципалитета Владимира Ружицкого, в Люберцах в четверг пройдет ежегодный конкурс официантского дела «Семь тарелок». В конкурсе традиционно задействованы учащиеся школ и организаций дополнительного образования городского округа.

Для презентации проекта своего ресторана ребята наденут униформу и продемонстрируют жюри, как будут обслуживать своих посетителей. Конкурсанты сами выбирают дизайн униформы.

Участникам предстоит ответить на вопросы жюри о кухнях мира, сервировать стол по заданному меню, правильно сложить салфетки и в целом показать умение выслушать и обслужить гостя ресторана.

Заявки на участие в конкурсе «Семь тарелок» подали порядка 10 школьников, которым интересна профессия официанта. Победителям и призерам вручат грамоты и подарки.