РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 21 мар. Команда «Дети Подмосковья» из Красногорска выступит в полуфинале Всероссийской юниор-лиги Клуба веселых и находчивых в Московском дворце пионеров в четверг.

По словам режиссера МУК ККДК «Подмосковье» Михаила Иванова, в четверг «Дети Подмосковья» поборются за путевку в финал Всероссийской юниор-лиги КВН.

Игра начнется в Московском дворце пионеров в 18:00. Вход бесплатный.

Команду КВН «Дети Подмосковья» создали при Муниципальном учреждении культуры «Красногорский культурно-досуговый комплекс «Подмосковье» городского округа Красногорск. Коллектив представляет Московскую область во Всероссийской юниор-лиге КВН.