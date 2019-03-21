РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 мар. Ежегодная выставка декоративно-прикладного творчества «Возрождение-2019» среди учащихся школ городского округа Люберцы откроется в краеведческом музее в четверг, ее посвятят Году театра.

По словам главы муниципалитета Владимира Ружицкого, выставка откроется в четверг. Он приглашает всех жителей и гостей Люберец посетить ее. Юные участники экспозиции представят на выставке творческие работы, которые объединены общей темой – Годом театра. В выставке примут участие более 350 учащихся из порядка 35 школ горокруга.

Посетители выставки увидят поделки в номинациях «Бисероплетение», «Бумагопластика», «Макетирование», «Валяние», «Декупаж», «Конструирование и моделирование одежды» и других.

Победителям в каждой номинации вручат грамоты. Работа экспозиции завершится 4 апреля.

Прежде чем творческие работы станут экспонатами общегородской выставки, они пройдут несколько отборочных этапов.