РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мар. В четверг в подмосковном Подольске по маршруту №2 начнут курсировать два автобуса среднего класса по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой изменить класс автобусов на действующем маршруте №2 «Кутузово – Стройиндустрия». Она отметила, что вместо большого автобуса теперь подают маленькую маршрутку.

По словам замглавы администрации горокруга по дорожному комплексу Анатолия Гребенюка, соответствующие изменения внесены в реестр маршрутов регулярных перевозок городского округа Подольск. С четверга перевозчик начнет обслуживать данный маршрут №2 двумя автобусами среднего класса.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.