РИАМО - 20 мар. Москомэкспертиза согласовала проект капитального ремонта детской музыкальной школы имени А.Т. Гречанинова, расположенной в столичном районе Отрадное на северо-востоке города, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В столице сегодня действует огромная система поддержки детского творчества в кружках и школах искусств. В скором времени в районе Отрадное будет отремонтирована детская музыкальная школа имени А.Т. Гречанинова, построенная в 1983 году по индивидуальному проекту», – отметил руководитель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В музыкальной школе отремонтируют наружные крыльца, фасады, заменят перегородки внутри здания, установят новые двери и блоки.

Строители восстановят цементные стяжки в подвалах, отремонтируют выходы на крышу, облицуют стены фасадов панелями, заменят металлические ограждения и поручни на лестницах. Стены по всему периметру здания будут отделаны в соответствии с их назначением.

После капитального ремонта первый этаж музыкальной школы станет удобным для маломобильных посетителей. На входе появятся пандусы, а туалеты приспособят для людей с ограниченными возможностями здоровья.