РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 мар. В ЖК «Весенний» подмосковного Подольска в четверг отключат горячую воду и отопление из-за работ Мособлгаза, сообщается в группе «ООО «Импульс» в социальной сети «ВКонтакте».

«Согласно поступившей телефонограмме от ресурсоснабжающей организации МУП «СЕЗ», завтра, 21 марта, с 8:00 на котельной будет производить работы Мособлагаз. По данной причине в домах остановят подачу горячей воды и отопления», – говорится в сообщении.

Время окончания работ пока неизвестно.