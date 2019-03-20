РИАМО - 20 мар. Общественно-спортивное движение «Живу спортом» поблагодарило самых активных «серебряных волонтеров» Московской области, десять участников волонтерского движения получили подарки в ходе торжественной церемонии, прошедшей в среду, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«Все награжденные волонтеры активно занимаются добровольческой деятельностью на местах на территории всей Московской области. Они организуют различные турниры и помогают в проведении региональных соревнований, налаживают контакты с известными спортсменами, ведут работу в области детско-юношеского спорта и способствуют пропаганде здорового образа жизни среди старшего поколения», – говорится в сообщении.

Многие из них вносят свой вклад в развитие спорта в регионе уже в течение нескольких десятилетий.

«Серебряными волонтерами» называют добровольцев в возрасте от 55 лет и старше. Движение «Живу спортом» активно набирает в свой корпус спортивных волонтеров всех возрастов, которые на протяжении года участвуют в спортивных мероприятиях самого разного уровня. «Серебряным волонтерам» уделяется особое внимание. Так, например, все «ветераны» добровольческого движения получили от «Живу спортом» особенную брендированную форму, которая будет выделять их среди остального волонтерского корпуса.

«Вести активный и здоровый образ жизни, быть в эпицентре спортивных событий и заряжать своей энергией других может каждый, независимо от возраста. Наши «серебряные волонтеры» – это лучшее тому доказательство. Они не ищут никаких оправданий, их не пугают никакие трудности. Многие из них уже долгие годы стоят в центре спортивной жизни своего города и района», – отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Он добавил, что благодаря их участию в Подмосковье появляются новые турниры, проводятся спортивные праздники, вовлекаются в здоровый образ жизни и юные спортсмены, и ветераны. В волонтерском корпусе «Живу спортом» «серебряные волонтеры» выступают своего рода наставниками для молодых и активных, но не имеющих достаточного опыта добровольцев.