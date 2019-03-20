РИАМО - 20 мар. Подмосковный Главгосстройнадзор с начала этой недели оштрафовал застройщиков на 7,8 миллиона рублей за выявленные нарушения, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«18-19 марта по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях вынесены постановления о наложении штрафных санкций на застройщиков на сумму 7 миллионов 882 тысяч рублей», – отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

За нарушение требований нормативных документов в строительстве вынесено семь постановлений на 800 тысяч рублей, три постановления за нарушение сроков направления извещения о начале строительства – на 300 тысяч рублей, семь постановлений на 1 миллион 40 тысяч рублей – за строительство без разрешения.

Кроме того, три постановления на 42 тысячи рублей вынесено за эксплуатацию объектов без разрешения на ввод, а также 23 постановления на 4,6 миллиона рублей вынесено за нарушение проектной декларации и информационной открытости.

Одиннадцать постановлений на 590 тысяч рублей – за нарушение в части предоставления отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств дольщиков, четыре постановления на 410 тысяч рублей за неисполнение законного предписания об устранении выявленных нарушений, два постановления на 100 тысяч рублей за неисполнение обязанности по размещению информации в ЕИСЖС.

В отношении одной строительной компании вынесено постановление о прекращении производства по делу, одной компании назначено наказание в виде предупреждения.