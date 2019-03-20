РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 20 мар. Первый этап «Национального триатлона», благотворительный лыжный забег с участием Дмитрия Харатьяна и Дмитрия Певцова, проведут в подмосковном Красногорске 30 марта, сообщается на официальном сайте администрации.

«Первый этап соревнований «Национальный триатлон 2019» состоится 30 марта на лыжном стадионе «Зоркий». В церемонии награждения планируют принять участие Дмитрий Харатьян, Дмитрий Певцов, Анастасия Заворотнюк, Нонна Гришаева, Елена Захарова, Борис Корчевников», – говорится в сообщении.

Представители фонда детского доктора Рошаля расскажут о правилах детской безопасности и проведут акцию по сбору средств детям, пострадавшим от травм.

«Лыжные забеги пройдут в свободном стиле на дистанции 2,5 и 5 километров – у взрослых, 800 метров – у детей. Победители получат профессиональную спортивную экипировку и комплекты лыж», – отмечается в сообщении.

Зарегистрироваться можно на сайте фонда «Развитие общественно значимых инициатив». Участие в лыжном забеге бесплатное. Будет работать полевая кухня.

«Национальный триатлон 2019» состоит из трех этапов соревнований – лыжный забег, кросс и велосипедная гонка. Соревнования проводятся в разное время (март, май, сентябрь), а победитель определяется по общему результату», – заключается в сообщении.

Начало официальной части в 12:00. Забеги для взрослых стартуют в 12:55, для детей – в 13:10.