РИАМО - 20 мар. Подмосковные власти совместно с ортопедо-неврологическим центром «Огонек» в Электростали планируют наладить партнерство, чтобы как можно больше детей с ДЦП получили возможность пройти реабилитацию за счет бюджета, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Комитет Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики провел в Электростали выездное заседание, посвященное формированию государственно-частного партнерства в оказании реабилитационных услуг для инвалидов. Мероприятие прошло на базе ортопедо-неврологического центра «Огонек», который работает с 2003 года. Здесь помогают детям с церебральным параличом (ДЦП), последствиями черепно-мозговых травм и с врожденными аномалиями центральной нервной системы.

«Президент в своем обращении призвал уделять особое внимание вопросам реабилитации, прежде всего детей. В связи с этим комитет ознакомился с работой одного из ведущих в стране реабилитационного центра «Огонек», который находится в Электростали. Этот центр разрабатывает свои авторские методики и программы реабилитации детей. Разработанные методики на сегодняшний день позволяют добиваться прогресса в случае ДЦП, переводить болезнь в более легкую стадию, обеспечивать восстановление двигательных функций», – сказал председатель думского комитета Андрей Голубев.

По его словам, необходимо, чтобы как можно больше подмосковных детей могли пройти реабилитацию в «Огоньке».

«Начиная с прошлого года министерство социального развития Московской области активно участвует в программах этого центра. В настоящее время почти 130 детей с ДЦП проходят в рамках дневного стационара реабилитационный курс за счет бюджета региона. На этот год количество детей, которые пройдут курс, возрастет до 150», – отметил парламентарий.

На курс реабилитации одного ребенка в прошлом году было предусмотрено 42 тысячи рублей из средств бюджета Московской области, в текущем году – уже 45 тысяч рублей.

«По нашим оценкам, желательно, чтобы такой программой были обеспечены около 500 детей. Комитет совместно с министерством искали варианты взаимодействия, чтобы в рамках бюджетного финансирования как можно больше детей охватить программой реабилитации. Такой вариант – это участие центра «Огонек» в государственно-частном партнерстве. Он предусматривает, что центр предоставляет свои кадры, методики, оборудование, а мы гарантируем заказы и предоставляем помещения. Детали партнерства будут дорабатываться. Министерство продолжит эту работу», – заключил Голубев.