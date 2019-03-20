РИАМО - 20 мар. В апреле в Подмосковье пройдут парламентские слушания, на которых подведут итоги первого квартала 2019 года в сфере обращения с отходами, говорится в сообщении аппарата комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию.

Председатель комитета Алла Полякова напомнила, что в Подмосковье в рамках «мусорной реформы» утверждена территориальная схема обращения с отходами и нормативы накопления, установлен тариф на услуги по обращению с мусором, проведен конкурсный отбор региональных операторов по семи кластерам.

«Для выстраивания конструктивного диалога между жителями и региональными операторами мы провели парламентские слушания, куда пригласили представителей муниципальных образований, регоператоров по каждому кластеру, общественность. В апреле снова соберемся, чтобы посмотреть, как прошел первый квартал, что получается, где возникают трудности», – сказала Полякова.

По ее словам, такие встречи планируется проводить регулярно, чтобы держать ситуацию на контроле.

В Подмосковье созданы с нуля три комплекса по переработке отходов, до конца этого года будут запущены еще девять. Параллельно с 2017 года идет рекультивация отработанных карт полигонов: завершена рекультивация трех полигонов, в 2019 году работы начнутся на шести объектах. Кроме того, в этом году предусмотрены средства на разработку проектной документации на рекультивацию еще семи полигонов. До 2023 года на территории региона появится четыре завода по термическому обезвреживанию отходов.

«Изучая опыт других регионов, с уверенностью могу сказать, что наша область является лидером по решению многих вопросов «мусорной реформы». При этом есть задачи, которые могут быть решены только на федеральном уровне», – добавила депутат.

Одной из таких задач является повышение нормативов утилизации и ставок экологического сбора.

«Об этой проблеме нам говорили сами руководители предприятий, таких как АО «СОЭМЗ» и завод по переработке пластмасс «Пларус». Чтобы мощности заводов не простаивали, они вынуждены собирать и привозить из разных уголков страны 80% сырья», – отметила Полякова.

По ее мнению, необходимо установить стопроцентную ответственность производителя за утилизацию товаров. Сейчас установленные правительством нормативы утилизации, к примеру, по бумаге и пластику равняются 15%.

«Получается, что товаропроизводителю обозначена цель гораздо ниже существующего в стране уровня переработки, при этом ее невыполнение не ведет ни к чему, кроме оплаты государству 15-20% расходов на сбор и обработку соответствующих отходов. Это очень скромные цифры в сравнении с тем же Европейским союзом, где норматив равен 100%. Лишь установка стопроцентной ответственности производителя за утилизацию товаров может повысить показатели по возвращению отходов во вторичный оборот, поможет эксплуатировать перерабатывающие предприятия в полном объеме», – заключила Полякова.

С начала 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедряется раздельный сбор мусора. Согласно новой системе, мусор перерабатывается раздельно, из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций.

Территорию Московской области разделили на семь кластеров, каждый из которых обслуживается своим региональным оператором по обращению с отходами. Все регоператоры прошли конкурсный отбор. Узнать, к какому кластеру принадлежит тот или иной район или городской округ, жители Подмосковья могут на сайтах администраций муниципалитетов.