РИАМО - 20 мар. Участники проекта «Активный гражданин» выбрали два новых объекта, которые можно будет посетить в рамках Дней исторического и культурного наследия весной 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

«Победителями голосования в этом году стали здание Малого театра и паровозное депо – объекты самобытные, очень разные и несомненно привлекательные. На экскурсии по Малому можно будет побывать за кулисами одного из старейших столичных театров, а в депо познакомиться с устройством настоящих паровозов и увидеть восстановленную в первозданном виде станцию железной дороги начала ХХ века», – отметил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

За экскурсию в Малый театр проголосовало 73,6 тысячи человек (32% участников), а за депо – 46,6 тысячи (20%). Читальный зал РГБ №3 хотели бы посетить 30,8 тысячи человек (13%), Хамовнические казармы – 30,1 тысячи (13%).

За дом-паровоз проголосовали 23,3 тысячи человек (10%), остальные выбрали ответы «Затрудняюсь ответить», «Меня не интересуют такие экскурсии» и «Это должны решать специалисты». Всего проголосовало 170,1 тысячи граждан.

Дни исторического и культурного наследия проходят в Москве ежегодно. Традиционно они приурочены к Международному дню охраны памятников (18 апреля) и Международному дню музеев (18 мая). За это время все желающие имеют возможность записаться на бесплатные экскурсии по самым интересным объектам культурного наследия.

Кроме того, можно послушать лекции по истории и культуре, встретиться с реставраторами, поучаствовать в мастер-классах и городских квестах.