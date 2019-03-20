РИАМО - 20 мар. Энергетики приступили к реконструкции участка высоковольтной линии 110 киловольт Серпухов – заповедник, проходящей по территории городского округа, говорится в сообщении пресс-службы МОЭСК.

«Запланирован демонтаж участка протяженностью 6,2 километра с последующей установкой 24 анкерно-угловых и 15 промежуточных многогранных высоковольтных опор и заменой провода на аналогичную марку, но большего сечения (АС-120 на АС-240). К настоящему времени смонтированы фундаменты под опоры линии электропередачи (ЛЭП) и ведется поставка металлоконструкций с завода ООО «НПО «МуромЭнергоМаш», — говорится в сообщении.

В связи с большими габаритами изделий, превышающими в длину 36 метров, доставка ведется в ночное время суток для снижения транспортной напряженности на территории города и округа.

«В качестве грозозащитного троса на ЛЭП предусмотрен волоконно-оптический кабель типа ОКГТ, что позволит обеспечить высокую пропускную способность линии связи при обеспечении ее надежности и долговечности», — добавляется в сообщении.

Работы планируют завершить осенью.

За последние годы было реконструировано более 9 километров ЛЭП 110 киловольт Серпухов – заповедник, в том числе на территории Приокско-Террасного государственного природного заповедника с учетом требований к охране окружающей среды.

По словам директора Южных электрических сетей Михаила Ежокина, благодаря модернизации линии будет усилен транзит 110 киловольт с подстанции 220 киловольт «Ока» до Каширской ГРЭС, а также повышены качество и надежность электроснабжения крупных городов южного Подмосковья: Серпухова, Пущина и Каширы.