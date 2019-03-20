РИАМО - 20 мар. Жители Подмосковья могут получить консультации в торговых центрах в рамках мероприятий в честь Всемирного дня прав потребителей, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

Мероприятия информационно-просветительской направленности проводятся в рамках Всемирного дня прав потребителей, который в этом году отмечается под девизом Trusted Smart Products – «Цифровой мир: надежные смарт-устройства».

«Проведение мероприятий 21 марта планируется в: 12:00 – торговый центр «Сан-Сэт», Пушкино, Московский проспект, дом 17, третий этаж; 15:00 – торговый центр «Атриум», Воскресенск, улица Кагана, дом 17; 15:30 – торговый центр «Егорьевский пассаж», Егорьевск, улица Советская, дом 121; 16:00 – торговый центр «Центр удачных покупок», Шатура, проспект Ильича, дом 46», — говорится в сообщении.

Также 21 марта в 12:00 в Коломенской центральной городской библиотеке имени В.В. Королева пройдет круглый стол с гражданами старшего поколения по актуальным вопросам защиты прав потребителей.

Консультации 22 марта проведут в торговом центре Шатуры на проспекте Ильича, 40, в 14:00, в торговом центре в селе Федино на Фединской улице, строение 1, Воскресенского района в 15:00, в торговом центре «Панорама» в Егорьевске в 17:00.

Всемирный день защиты прав потребителей отмечается 15 марта.