РИАМО - 20 мар. По итогам 2018 года «Мособлэнерго» выявило факты бездоговорного использования электроэнергии на сумму почти в 30 миллионов рублей, лидером по объемам выявленных хищений электроэнергии стал Раменский филиал компании, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«По итогам 2018 года АО «Мособлэнерго» выявило факты бездоговорного использования электроэнергии в Подмосковье на сумму 29,9 миллиона рублей. Специалистами компании составлено 219 актов о хищении электроэнергии в объеме 6,2 миллиона киловатт-часов. Объем выявленного безучетного потребления составил 17,5 миллионов киловатт-часов», — говорится в сообщении.

Лидером по объемам выявленных хищений электроэнергии стал Раменский филиал компании – там специалисты компании зафиксировали наибольшее количество фактов бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии. В отношении нарушителей поданы иски в суд. По данным специалистов Раменского филиала, в результате данной работы оплачено порядка 80% стоимости бездоговорного потребления.

«Для снижения неучтенного потребления АО «Мособлэнерго» только в 2018 году установило более 5619 приборов учета, а для локализации очагов потерь регулярно проводится технический учет электричества и составляется баланс электроэнергии. В планах компании в 2019 году установить еще 5,5 тысяч приборов учета», — добавляется в сообщении.

Бездоговорное потребление электроэнергии является в основном умышленным действием со стороны физических и юридических лиц.