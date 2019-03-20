РИАМО - 20 мар. С 25 апреля по 5 мая в столице пройдет традиционный благотворительный фестиваль «Пасхальный дар», 21 марта начинается прием заявок от желающих поучаствовать в культурной, торговой и гастрономической программах фестиваля, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

На площадках по всей Москве гостей будет ждать специальная программа от благотворительных фондов (мастер-классы, семейные праздники, концерты и аукционы, лекции и семинары, сбор вещей и средств), а также бесплатные развлечения для взрослых и детей, широкий выбор сувениров и оригинальных блюд.

«Прием заявок от желающих поучаствовать в культурной, торговой и гастрономической программах «Пасхального дара» открывается 21 марта и продлится до 7 апреля 2019 года», – говорится в сообщении.

К участию в фестивале приглашаются благотворительные фонды, монастыри, предприятия народно-художественных промыслов, работающие по старинным технологиям, ремесленники, производители и реализаторы авторских сувенирных и текстильных изделий, интерьерных аксессуаров.

Также в фестивале могут принять участие фермерские хозяйства, частные пасеки, кондитерские фабрики, производители мясных и рыбных деликатесов, рыбоводческие и рыбоперерабатывающие хозяйства, сыроделы, книгоиздатели, предприятия общественного питания.

Кроме представления продукции на фестивале, участники смогут помочь подопечным благотворительных фондов. Как и на прошлогоднем фестивале, 5% от оборота торговли они перечислят на общий счет, средства которого будут распределены и направлены в пользу фондов.

Участие в фестивале «Пасхальный дар», как и во всех остальных фестивалях цикла «Московские сезоны», бесплатное.

Список необходимых для подачи заявки документов по ссылке https://fair.mos.ru/yarmarki/ychastnik/. Заявки необходимо направить на электронный адрес: festival@torg.mos.ru. Телефон для справок: 8 (499) 120-28-89.

Заявки будут рассмотрены на заседании экспертного совета, которое состоится 12 апреля. Результаты конкурсного отбора участникам объявят 18 и 19 апреля.

В прошлом году площадки «Пасхального дара» посетили рекордные 4,7 миллиона человек.