РИАМО - 20 мар. Приложение Центральной пригородной пассажирской компании для iOS обновилось, теперь оно работает быстрее, а основные разделы и опции стали более понятными, сообщается на сайте ЦППК.

В новой версии дизайн экранов стал минималистичным. Функционал приложения оптимизировали, чтобы сделать покупку билетов и просмотр расписания еще удобнее.

«Теперь оплата билетов с помощью Apple Pay происходит непосредственно в приложении. Ранее при покупке пользователь переходил на платежную страницу банка. После активации билета на экране смартфона появляется кнопка «Расписание». Благодаря этому пользователь может оперативно узнать, когда едет ближайший электропоезд по выбранному им маршруту», — говорится в сообщении.

Также улучшена работа разделов «Избранное» и «Мои билеты» в режиме офлайн. Купленные билеты будут быстрее загружаться на экране смартфона, даже если в данный момент нет доступа к Сети.

В приложении можно ознакомиться с актуальным расписанием всех направлений, уточнить стоимость проездных документов и оформить билеты на электропоезда некоторых направлений.