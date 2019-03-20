РИАМО - 20 мар. Инициатива президента России Владимира Путина расширить действие «ипотечных каникул» на все договоры о жилищных займах, в том числе и на заключенные до принятия закона, защитит большое число заемщиков в стране, сообщил финансовый омбудсмен Павел Медведев.
Ранее Путин предложил распространить «ипотечные каникулы» для оказавшихся в трудной жизненной ситуации россиян на все договоры о жилищных займах, в том числе и на заключенные до принятия закона. По словам президента, механизм предоставления «ипотечных каникул» был недостаточно четко прописан, люди его неверно истолковали. Глава государства напомнил, что инициатива о предоставлении «ипотечных каникул» прозвучала в послании Федеральному Собранию.
«Очень сильно увеличивается контингент людей, которые оказываются под зонтиком этого закона. Есть такой принцип законодательства – если что-то улучшается, закон имеет обратную силу, а если что-то ухудшается, то задним числом это никогда не распространяется. Это явное улучшение. Желательно бы этот закон распространить на предыдущие годы», – заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» Медведев.
Так, «ипотечные каникулы» могут взять россияне, потерявшие работу, получившие инвалидность первой и второй групп, а также в случае временной нетрудоспособности в течение двух месяцев и в случае снижения семейного дохода супругов более чем на 30%.
Такие ситуации не редкость, поэтому, по словам Медведева, инициатива президента защитит большое количество заемщиков.
Совокупная продолжительность таких каникул, которые заемщик имеет право взять в рамках одного ипотечного кредита, не может быть больше года. Каникулы по одному кредиту можно брать не один раз, при этом их длина не должна превышать шести месяцев.
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