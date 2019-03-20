РИАМО - 20 мар. В городской клинической больнице имени А.К. Ерамишанцева появилось новое отделение реанимации и интенсивной терапии для пациентов хирургического профиля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В прошлом году медицинскую помощь в отделениях реанимации этой больницы получили более 1,1 тысячи пациентов. Планируется, что открытие нового отделения позволит увеличить возможности клиники на 15–20%.

«Открытие нового отделения на 15 коек в хирургическом корпусе позволит значительно сократить время транспортировки пациента, нуждающегося в специализированной помощи, из операционной в реанимационную палату. Это особенно важно, когда счет идет на минуты. Кроме того, ведение пациентов хирургического профиля имеет свою специфику, а у коллектива наших врачей накоплен уникальный опыт оказания медицинской помощи больным, страдающим портальной гипертензией, острыми панкреатитами различной этиологии и другими заболеваниями, требующими хирургического вмешательства», – отметил главный врач учреждения Артур Габриелян.

В настоящий момент в больнице Ерамишанцева развернуто 70 реанимационных коек. Специализированное отделение теперь есть в каждом лечебном корпусе, что исключает необходимость перевозки пациентов из одного здания в другое.

Новое реанимационное отделение оснащено всем необходимым современным оборудованием: аппаратами искусственной вентиляции легких экспертного класса, мониторными станциями слежения, мониторами исследования показателей центральной гемодинамики, шприцевыми помпами, аппаратами для выполнения процедур заместительной почечной терапии.