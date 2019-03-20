РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 мар. Активисты микрорайона Дубровицы подмосковного Подольска предложили региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «МСК-НТ» совместный проект по реконструкции контейнерных площадок, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель совета ТОС «Дубровицы» Алексей Старчак.

В территориальном отделе Дубровицкий в среду прошла встреча совета территориального общественного самоуправления (ТОС) «Дубровицы» с представителями регионального оператора по обращению с ТКО ООО «МСК-НТ». На встрече обсуждались вопросы взаимодействия между советом ТОС и регоператором.

«По результатам встречи принято решение о том, что ООО «МСК-НТ» рассмотрит обращение совета ТОС о перерасчете оплаты за услугу вывоза ТКО за январь-февраль 2019 для части территории микрорайона Дубровицы, а также рассмотрит возможность совместного участия в проекте реконструкции контейнерных площадок территории ТОС в индивидуальном стиле, соответствующем архитектурному облику поселка», – сказал Старчак.

По его словам, совет ТОС отметил конструктивный подход в деятельности регионального оператора. Активисты надеются, что новый директор Чеховского филиала ООО «МСК-НТ» Елена Ведерникова сможет наладить эффективную работу в социально значимой сфере. Со своей стороны ТОС «Дубровицы» и гражданские активисты готовы оказать всю необходимую поддержку.

В феврале текущего года из-за серьезных нарушений графика вывоза ТКО гражданские активисты Подольска направили открытое обращение губернатору Московской области Андрею Воробьеву, выразив крайнюю неудовлетворенность работой предыдущего директора Чеховского филиала ООО «МСК-НТ» Сергея Царева.