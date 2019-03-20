РИАМО – 20 мар. Летом этого года Сбербанк запустит новую услугу – дополнительное снятие наличных в кассе магазина вместе с покупкой по карте «Покупка с выдачей», сообщает Федеральное агентство новостей.

Новая услуга будет доступна с июля в магазинах малого и среднего бизнеса, а с сентября – и в крупных торговых сетях.

«Снять наличные при оплате товара картой можно будет до пяти тысяч рублей. Как уточнили в банке, кассир будет вводить на кассе общую сумму с учетом снятия наличности. Клиент должен будет подтвердить операцию пин-кодом», – говорится в сообщении.