РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 мар. В подмосковном Подольске в микрорайоне Климовск жители ЖК «Сосновка» собрали 7,5 килограммов пластиковых крышек для благотворительного проекта «Доброкрышка», сообщается в группе «Жители ЖК «Сосновка» (Климовск)» в социальной сети «ВКонтакте».

«Вчера (19 марта - ред.) собрали 7,5 килограммов пластиковых крышек из подъездов двух домов и передали волонтерам благотворительной акции «Доброкрышка». Лучший результат по сбору крышек показал третий подъезд первого корпуса», – говорится в сообщении.

Волонтеры «Доброкрышки» собирают пластик с жилых домов, организаций, детских садов, школ и сдают на переработку, а вырученные деньги переводят на благотворительность.

Жителей дома попросили собирать еще больше пластиковых крышек и класть их в коробки на первых этажах. Таким образом они будут делать природу чище и финансово помогать нуждающимся людям.