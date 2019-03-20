РИАМО - 20 мар. Льготные категории жителей Москвы могут получить компенсацию затрат на приобретение приставки для приема телесигнала в цифровом формате, сообщил в среду заместитель руководителя департамента информационных технологий столицы Александр Горбатько.

«Существуют приставки, которые во всех магазинах сейчас продаются. Их стоимость начинается от 700 рублей. Для льготной категории населения департамент социальной защиты предусмотрел льготы и компенсацию затрат на покупку данных приставок», - сказал Горбатько в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что к кабельному телевидению на территории Москвы подключено около 99% домов и квартир, а в кабельном ТВ уже есть цифровой тюнер. Однако цифровая приставка может понадобиться москвичам на даче.

«Цифровое телевидение дает преимущество по качеству сигнала, по возможности запуска новых каналов, конечно же, интерактивных вещей. Например, на цифровом телевидении можно посмотреть список телеканалов и анонсов», - добавил Горбатько.

Запуск цифрового эфирного телевещания начался по всей России в январе. При этом отключение аналогового эфирного сигнала происходит поэтапно. Так, в Москве его отключат 15 апреля.

Сеть цифрового вещания включает бесплатный набор из 20 телеканалов, который раньше был доступен только в платных пакетах. Цифровое вещание отличается высоким качеством изображения и звука, многоканальностью и устойчивостью к помехам.