РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 мар. В подмосковном Подольске с 25 по 28 марта проведут серию бесплатных мастер-классов по плетению бисером, сообщается в группе «МУ молодежный центр «Ровесник» в социальной сети «ВКонтакте».

«Молодежный центр «Ровесник» в дни школьных каникул приглашает детей провести время с пользой. Кружок «Бисероплетение» будет проводить серию бесплатных мастер-классов для детей от 7 лет, а также их родителей «Вышивка бисером и пайетками – новые техники и узоры». Проходить мероприятия будут 25 марта в 13:00, а также 26, 27 и 28 марта с 10:00 и до последнего участника», – говорится в сообщении.

С собой необходимо принести бисер, бусины, пайетки и фетр нужной цветовой гаммы, а также бисерную иглу, прочную нитку, сменную обувь и хорошее настроение. Проходить мастер-классы будут в кабинете №29 (улица Сосновая, дом №10).