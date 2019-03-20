РИАМО - 20 мар. В Подмосковье досрочная сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) проходит в штатном режиме, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«Сегодня в Московской области был дан старт досрочному периоду сдачи единого госэкзамена. Экзамен по литературе сдали 114 человек, по географии – 24 человека. Испытание прошло без сбоев и нарушений», – сказала Забралова.

По ее словам, за ходом проведения экзаменов следили девять общественных наблюдателей, в том числе пять представителей Российского союза молодежи. Также за экзаменом наблюдали в ситуационном центре Московской области и на федеральном портале smotriege.ru.

«В Московской области участников принимали в трех пунктах проведения экзамена. Ребята съезжались со всей области. Были созданы условия для комфортной сдачи экзамена. Всем ребятам хорошо известен порядок проведения, поэтому процедура прошла в штатном режиме, без нервов и сбоев», – отметила Забралова.

Добавим, что всего в регионе досрочно экзамены будут сдавать 1,5 тысячи ребят.