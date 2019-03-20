РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 мар. В подмосковном Подольске 1 апреля проведут акцию «Опрятный понедельник», в ходе которой мальчикам в возрасте от двух лет сделают стрижки, сообщается в группе «МУ Дворец молодежи (городской округ Подольск)» в социальной сети «ВКонтакте».

«В подмосковном Подольске 1 апреля с 11:00 до 14:00 будет проходить традиционная социальная акция «Опрятный понедельник», в рамках которой профессиональные мастера из салона «ЛедиДи» будут создавать образы для мальчиков и мужчин в возрасте от двух лет. Проходить акция будет во Дворце молодежи на Октябрьском проспекте, дом №11/1», – говорится в сообщении.

Акция «Опрятный понедельник» проводится Дворцом молодежи регулярно. Записать детей можно по телефону: 8(925)909-42-92.