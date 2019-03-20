РИАМО - 20 мар. На дорогах столицы в вечерний час пик среды зафиксированы серьезные пробки, загруженность движения оценивается в семь баллов из десяти возможных, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

В настоящий момент наблюдаются затруднения трафика на МКАД. Также загружены Садовое кольцо (на севере и юге) и Третье транспортное кольцо (на юге и востоке). На некоторых участках данных трасс скорость движения потока упала до 5-10 километров в час.

В центре города традиционно затруднения отмечаются на Тверской улице, Петровке, Кузнецком мосту, Знаменке, Кремлевской и Москворецкой набережных.

По прогнозу сервиса, к 20:00 дорожная ситуация будет оцениваться в пять баллов.