РИАМО - 20 мар. В Москве завершился ремонт фасадов жилого дома, входящего в комплекс зданий и сооружений станции «Пресня», специалисты расчистили стены от поздних красок и привели в порядок исторический декор, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Департамент принял итог ремонтных работ, проведенных в памятнике по адресу: 3-я Магистральная улица, дом 26, стр. 1. Жилой дом комплекса зданий и сооружений станции «Пресня» выполнен в стиле эклектики. За время существования его фасады практически не перестраивались и поэтому сохранили исторический облик.

«К моменту ремонта фасады заметно обветшали: появились широкие трещины, начала разрушаться кладка и штукатурка. Специалисты тщательно расчистили кирпичную кладку от поздних слоев краски, провели ее вычинку и просушили. Также были устранены все трещины, отремонтирован декор, установлены металлические отливы и окрашены стены», – отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Станция «Пресня» входит в ансамбль Московской окружной железной дороги, которая была построена в самом начале ХХ века (церемония начала работ состоялось 3 августа 1903 года). Поскольку Московская окружная имела государственное значение, к участию в проекте привлекли лучших российских инженеров и архитекторов.

Проектированием мостов занимались легендарные инженеры-мостостроители Николай Белелюбский и Лавр Проскуряков, а за архитектурную концепцию сооружений отвечал профессор архитектуры, действительный член Академии художеств Андрей Померанцев.

Станции создавались по индивидуальным проектам, в стиле, свойственном эпохе модерна. В ходе проектирования был создан единый оригинальный стиль зданий и станций Окружной дороги – краснокирпичные здания с белой отделкой и черепичной крышей.